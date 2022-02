“Vogliamo prenderci cura di Cagliari e rilanciarla”. Lo ha detto il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu illustrando ieri pomeriggio il Documento unico di Programmazione (Dup) 2022-2023-2024 durante la seduta del Consiglio Comunale. In videoconferenza dal suo studio al terzo piano del Palazzo Civico, Truzzu ha infatti illustrato il Documento che rappresenta la guida strategica e operativa dell’Amministrazione comunale. Una mappa – si legge in una nota del Comune di Cagliari – che individua gli obiettivi da raggiungere con attività da portare avanti trasversalmente per almeno i prossimi due anni e mezzo. In prosecuzione con le linee individuate all’inizio del mandato.

Attraverso più di 300 pagine, il Dup si sviluppa principalmente su 2 Sezioni. Quella “Strategica”, la SeS 2022-2023-2024 appunto, di durata pari a quella dell’incarico di mandato amministrativo. E la “Sezione Operativa”, la SeO, che fa invece riferimento a un’orizzonte temporale correlato al Bilancio di previsione, su cui l’Aula di Palazzo Bacaredda sarà impegnata nei prossimi mesi.

La Sezione strategica concretizza le linee programmatiche dell’Amministrazione individuando 9 direttrici per una città “rigenerata”, “agile”, “in salute”, “del benessere equo”, “del benessere sostenibile”, “dello sviluppo”, “hub”, “del futuro” e “della pubblic value governance”.

La Sezione operativa spiega invece i progetti e li colloca in 16 precisi ambiti o “missioni”. Da “Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo”, per garantire, fra le altre cose, un’informazione tempestiva e completa ai cittadini sull’attività dei consiglieri, del Consiglio e delle Commissioni, a “Ordine pubblico e sicurezza”, per tutelare le zone del Centro storico e quelle a maggiore vocazione turistica, con azioni di presidio. Da “istruzione e diritto allo studio”, attraverso azioni di politica educativa, dal nido all’Università, all’istruzione per gli adulti in base agli obiettivi dell’Agenda 2030, a “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, per la riqualificazione, recupero e restauro di monumenti, palazzi storici, chiese, scavi archeologici, ma non solo. Da “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, che prevede tra gli interventi la riqualificazione del Palazzetto dello Sport e dello Stadio Sant’Elia, a “Turismo”. E ancora, “Assetto del territorio e edilizia abitativa”, “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, “Trasporti e diritto alla mobilità”, “Soccorso civile”, “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, “Tutela della salute”, “Sviluppo economico e competitività”, “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” e “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, per l’efficientamento energetico del patrimonio comunale e l’incentivazione all’uso di materiali ecosostenibili, d’intesa anche con la Città Metropolitana.

“Per dare un quadro complessivo le risorse certe di cui Cagliari può beneficiare – ha precisato Truzzu – sono sostanzialmente quelle del REACT-EU (70 milioni di euro) e sulle quali il Comune sta già realizzando interventi, quelle del nuovo PON METRO (222 milioni di euro), quella della nuova programmazione regionale 2021-2027 del POR FESR, quelle del PNRR (108 milioni di euro, oltre i 10 milioni già utilizzati per l’acquisto di bus elettrici) e finanziamenti di natura ministeriale, europea e dell’avanzo di bilancio comunale.

Inoltre, “104 milioni di euro sono disponibili per i piani integrati della Città Metropolitana, a cui Cagliari si candiderà tra l’altro per la riqualificazione del Mercato di San Benedetto. Tre milioni e mezzo sono previsti per le ciclovie universitarie, a cui si aggiungono risorse importanti per il Porto per un totale di 132 milioni di euro; altri 10 saranno dedicati alla ZES, al centro dell’incontro di una quindicina di giorni fa con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile”.

Dati alla mano, “Cagliari – ha poi spiegato il sindaco durante l’illustrazione del documento – conta attualmente 152.542 abitanti. Il 47% delle famiglie è costituito da una sola persona, con un’età media dei residenti che ha superato i 49 anni”. Considerevole la “quantità di verde pubblico attrezzato a disposizione dei cittadini: circa il 20% del territorio comunale e quello sulla raccolta differenziata che nel mese di novembre del 2021 ha raggiunto la quota di 72,93%. In costante crescita rispetto ai dati già positivi degli anni precedenti”.

Il Programma triennale delle Opere pubbliche, il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché il Programma triennale di fabbisogno del personale, saranno approvati autonomamente e inseriti nella Nota di aggiornamento al Dup la quale sarà presentata unitamente al Bilancio di previsione. Comunque, “dopo il blocco causato dal Covid-19 e grazie alle nuove norme varate dal Governo – ha detto Truzzu – il Comune potrà aumentare già nel corso di quest’anno, anche in funzione dei concorsi in atto, il personale dipendente di oltre 100 unità”.

