Il Tar Sardegna ha depositato le sei sentenze sui ricorsi di Volotea e le due ultime sentenze sui ricorsi di Ita relativi all’espletamento della gara per l’affidamento del servizio di continuità territoriale aerea. I ricorsi sono stati integralmente respinti con il rigetto di tutti i motivi di contestazione.

In particolare, il Tar ha evidenziato la condivisibilità delle difese dell’avvocatura regionale e la correttezza della decisione della stazione appaltante nell’escludere entrambi i concorrenti dalla prima gara, oltre che la società Ita anche dalla seconda. Da ultimo il collegio ha rilevato che la straordinaria importanza della procedura di trasporto aereo in continuità territoriale ha giustificato la speciale attenzione nella verifica sull’effettivo possesso della disponibilità degli aerei alla data di avvio del servizio, su cui Ita non ha fornito adeguato riscontro.

