La crisi ucraina mette a rischio gli arrivi dalla Russia in Sardengna. È l’allarme lanciato da Assoturismo Confesercenti, che avverte: “Gli effetti si sentiranno già in primavera, in occasione della Pasqua ortodossa”.

Gli ospiti altospendenti provenienti dalla Russia scelgono soprattutto due regioni, dice Assoturismo, la Toscana e la Sardegna. Tra Forte dei Marmi e la Versilia, Siena e Firenze erano previsti oltre 200mila turisti russi mentre tra la Gallura e la Costa Smeralda nel 2019, secondo l’Osservatorio Sardegna Turismo, più di 40mila russi pari a 220mila presenze, tutte incantate dal mix territorio ed enogastronomia. Presenze che probabilmente non si concretizzeranno sull’onda delle tensioni internazionali

Da non dimenticare le ricadute sul mercato immobiliare, perché gli oligarchi che hanno fatto incetta di mega ville, soprattutto tra Costa Smeralda e Sud Sardegna, facendo schizzare alle stelle i prezzi delle residenze.

