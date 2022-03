Al Teatro delle Saline Akròama porta in scena con “Trilogia d’autore” tre appuntamenti firmati da Lelio Lecis e dedicati a tre grandi autori del Novecento.

Su il sipario per la nuova stagione firmata Akròama al Teatro delle Saline di Cagliari: dal 6 marzo il suggestivo teatro di piazzetta Billy Secchi ospiterà le due rassegne “Trilogia d’autore” e

“Famiglie a teatro”, un doppio calendario per grandi e piccoli con vecchie e nuove produzioni di qualità.

I tre spettacoli della rassegna “Trilogia d’autore” sono tratti da tre grandi autori del Novecento: Dino Buzzati, Albert Camus e Fernando Pessoa.

“L’emergenza da Covid-19 ha influenzato l’offerta di beni e servizi culturali, creando un impatto negativo anche sul nostro territorio – afferma Maria Dolores Picciau, assessora alla Cultura del Comune di Cagliari. – Il progetto di Akròama ci fa capire che il teatro è vivo, è un luogo sicuro. Il Comune di Cagliari è orgoglioso di poter ospitare l’evento e di contribuire alla sua buona

riuscita”.

Tutte le rappresentazioni andranno in scena alle 21 e verranno precedute alle 20.30 da “Frammenti”, una breve performance differente per ogni spettacolo con Valentina Picciau e

Simeone Latini. La rassegna prenderà il via giovedì 17 marzo alle 21 (repliche venerdì 18 e sabato 19) con “Il Deserto dei Tartari” tratto dal romanzo di Dino Buzzati pubblicato nel 1940. Simeone Latini interpreta il protagonista, Giovanni Drogo, giovane ufficiale costretto a lasciare il suo paese per presidiare Fortezza Bastiani, luogo che un tempo ospitò gloriosi combattimenti e ora spazio

desolato dove il tempo scorre immobile. L’opera parla di solitudine e paura, ed è un drammatico affresco del senso di impotenza e disillusione di quegli anni.

Il secondo appuntamento, da giovedì 24 a sabato 26 marzo, è con “Il Marinaio” dal romanzo dello scrittore portoghese Fernando Pessoa. Tiziana Martucci, Julia Pirchl, Valentina Picciau danno voce alle tre donne del racconto, figure a metà tra realtà e sogno che narrano storie incredibili tra cui quella che da il titolo al libro: un marinaio che durante i lunghi giorni di navigazione aveva creato con la fantasia un’isola immaginaria dimenticando completamente la sua vita reale.

Chiude la Trilogia, da giovedì 31 marzo a sabato 2 aprile, “Lo Straniero” di Albert Camus. Simeone Latini, Tiziana Martucci, Giuseppe Boy, Stefano Cancellu, Tiziano Polese, Naika Sechi portano in scena la vicenda di Mersault, impiegato anonimo immerso in una vita grigia che viene scossa solo poco prima della sua assurda condanna a morte.

