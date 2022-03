La Sardegna è la regione più militarizzata d’Italia e d’Europa. Il 61% delle servitù militari dell’intero territorio italiano è ubicato nell’isola. Fra servitù di terra e aree marine interdette alla navigazione ed alla attività civile la Sardegna si attesta intorno ai 35mila ettari, senza considerare gli spazi aerei interdetti. Anche i tre più grandi poligoni d’Europa alloggiano in terra sarda. Poligoni sperimentali nei quali si spara terra-mare, aria-terra e mare-terra, dove si svolgono possenti esercitazioni (anche in affitto) e si mette in mostra il made in Italy dell’industria bellica.

