Questa mattina sono sbarcati al porto di Olbia le due carovane della solidarietà con circa 160 profughi ucraini in fuga dalla guerra. Dopo un viaggio di tre giorni, dal confine polacco al porto di Livorno, sono arrivati in Sardegna circa 20 donne e 60 bambini, la maggior parte orfani tra i 6 e i 12 anni.

Le due carovane sono state organizzate dall’unione interparlamentare per l’amicizia tra Italia e Ucraina, guidata dal presidente del gruppo, il deputato e coordinatore sardo di Forza Italia Ugo Cappellacci, e il console onorario dell’Ucraina nell’Isola Anthony Grande. La seconda, invece, dai volontari della rete Anas della Sardegna e guidata da Claudio Cugusi, che ha trasportato un carico di medicine ed è in viaggio con 80 persone divisi tra ambulanze e un bus dell’associazione Sos di Elmas. In questo caso è prevista anche una tappa a Trieste per lasciare dei profughi che proseguiranno il loro viaggio verso il Calabria e Puglia.

Nel primo pomeriggio, è previsto a Cagliari l’arrivo di 80 bambini, tutti orfani. Alcuni di loro saranno ospitati sul litorale di Quartu, a Villa Tecla, Sant’Andrea. I piccoli necessitano di tutto, dalla biancheria intima all’abbigliamento invernale. Per questo coloro che vogliono dare un sostegno possono contattare Iride Conti, responsabile del progetto a Villa Tecla.

