“Avvisiamo i consumatori che non ci sono e non ci saranno problemi di mancanza di merce negli scaffali”. Il gruppo di Villacidro Nonna Isa, leader della distribuzione di cibi in Sardegna, rassicura i sardi che nelle ultime ore hanno assaltato i market dell’isola dopo che nei giorni scorsi ha iniziato a circolare su Whatsapp alcuni messaggi vocali in cui si sostiene che lo sciopero degli autotrasportatori sarà di 15 giorni.

La comunicazione di uno sciopero indiscriminato ha infatti creato una sorta di psicosi collettiva da mancanza di cibo e moltissime persone hanno iniziato ad assaltare i supermercati e ai distributori di tutta l’Isola, soprattutto nel Sud Sardegna.

L’eventuale sciopero degli autotrasportatori, categoria in ginocchio per i rincari del carburante, è regolamentato dalla legge in modo da garantire gli approvvigionamenti essenziali.

