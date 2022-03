Non c’è stata la paventata interruzione del collegamento Cagliari-Arbatax-Civitavecchia. Sarà la compagnia Grimaldi a continuare a garantire la tratta. Il nuovo bando che assegna alla stessa compagnia marittima il collegamento per un altro anno (il precedente era scaduto lo scorso 28 febbraio) sarà ufficializzato nelle prossime ore. Alla gara aveva partecipato solo la stessa Grimaldi. Restano dunque gli stessi prezzi, orari e frequenze fissati dal contratto di continuità territoriale marittima. Per Arbatax sono previsti due approdi alla settimana, mentre per Cagliari tre.

