Covid, in Sardegna 2225 contagi e 7 decessi | Ricoveri in calo

In terapia intensiva 18 pazienti, 322 in area medica. Aumentano i sardi in isolamento domiciliare che sfiorano quasi 30mila casi