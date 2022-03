Circa 2,5 tonnellate di aiuti, tra farmaci e cibo a lunga scadenza, partiranno il prossimo 1° aprile dal Dopolavoro Ferroviario di Cagliari per raggiungere la popolazione e l’ospedale di Leopoli, nell’Ucraina occidentale. La Rete Anas Soccorso presieduta dal cagliaritano Claudio Cugusi sta predisponendo un tir e diversi altri mezzi con il materiale che sarà consegnato ai centri di accoglienza ucraini. “Attraverso il nostro centro di coordinamento a Leopoli siamo in contatto con il sindaco – ha spiegato all’Ansa Cugusi – a lui, idealmente, vorrei portare la bandiera sarda dei Quattro mori e il gonfalone della città di Cagliari per dimostrare la vicinanza e la solidarietà tra i nostri popoli”.

Sabato 26 marzo dalle 9 del mattino nella sede del Dopolavoro ferroviario (viale La Playa 23 a Cagliari) sarà possibile portare medicinali non scaduti e cibo in scatola o comunque non deperibile nella sede della Rete Anas. Una raccolta è stata inoltre avviata in alcuni licei cagliaritani ed è stato predisposto l’Iban IT68G0303204801010000742845 intestato a A.n.a.s. zonale Sardegna per raccogliere i contributi in denaro.

La partenza è prevista per il 1° aprile da Olbia con il traghetto di Grimaldi che ha offerto il passaggio gratuitamente. La colonna mobile sarda si congiungerà con il resto dei volontari che arrivano resto d’Italia. Complessivamente si parla di oltre 15 mezzi.

