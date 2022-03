Da domenica prossima 27 marzo prenderà avvio la IATA Summer Season 2022 con una nuova offerta di destinazioni, collegamenti, posti e frequenze da e per la Sardegna che si presenta sul mercato internazionale con 53 collegamenti oltre ai 38 nazionali, per un totale di 91 rotte. In programma 15 nuove rotte dall’aeroporto di Cagliari. Il network internazionale si arricchisce dunque dei nuovi collegamenti diretti di linea per Bilbao, Carcassonne, Hannover, Lille, Londra Gatwick, Madrid, Nizza, Norimberga, Palma di Maiorca, Poznan, Siviglia, Strasburgo e Mosca (in attesa di conferma).

“Dopo aver chiuso il 2021 in netta ripresa registrando il 56% di passeggeri in più rispetto al 2020, abbiamo consolidato il trend di crescita nei primi mesi del 2022 grazie all’attenta programmazione delle rotte invernali” ha dichiarato Renato Branca, amministratore delegato SOGAER. “Ora, lo scalo di Cagliari si prepara a un’estate in linea con i livelli di traffico pre-pandemici, se non addirittura superiore, compatibilmente con l’evoluzione degli scenari geopolitici attuali”.

“Sono numeri che inducono all’ottimismo per una consistente ripresa del traffico aereo, che possa riavvicinare la Sardegna alla cifra record del 2019 con oltre 9 milioni di presenze nei tre aeroporti sardi, dopo un disastroso 2020 e un 2021 incoraggiante, ma contenuto nei numeri”. ha detto l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa. “Dopo l’emergenza sanitaria è arrivata la grave situazione internazionale, condizionando pesantemente il mercato del turismo nell’Isola, soprattutto quello proveniente dall’estero, ma sono ottimista e credo che quest’anno possa essere l’anno del rilancio e alcuni effetti li vedremo sin dalle vacanze di Pasqua – ha aggiunto l’assessore Chessa – Anche gli ultimi report del settore indicano la Sardegna in ripresa, perciò dobbiamo farci trovare pronti con una programmazione di qualità, sia in termini di collegamenti aerei che di servizi e di proposte turistiche alternative al mare. La Regione sta investendo molto e l’attività promozionale è stata costante. Non solo con la partecipazione alle migliori fiere internazionali di settore (a breve, saremo a Tel Aviv, poi alla Bit di Milano), ma anche offrendo un ricco calendario di eventi sportivi di livello mondiale, che, oltre alle migliaia di presenze tra atleti e accompagnatori, ha catturato l’attenzione dei media internazionali, e di appuntamenti culturali e identitari, come ‘Archeologika’ in programma a Cagliari nel prossimo mese di settembre. Senza trascurare le altre forme di turismo, come quello religioso, gastronomico, esperienziale e congressuale. Il sogno di un’isola che vive tutto l’anno di turismo si può avverare perché la Sardegna è in grado di offrire unicità e qualità. Le scelte dei grandi vettori e la proficua collaborazione con le società che gestiscono gli aeroporti sono fondamentali per consolidare un sistema di collegamenti nazionali e internazionali decisivi per un ulteriore sviluppo del turismo in Sardegna e per il conseguimento di un eterno obiettivo: la completa destagionalizzazione dell’offerta turistica”, ha concluso l’esponente della Giunta Solinas.

Ecco i 15 nuovi collegamenti di linea:

Bilbao operato con 1 volo settimanale da Volotea

Bolzano operato con 1 volo settimanale da Sky Alps

Carcassonne operato con 2 voli a settimana da Ryanair

Hannover operato con 1 volo settimanale da Volotea

Lille operato con 1 volo a settimana da Volotea

Londra Gatwick operato fino a 7 voli a settimana da British Airways

Madrid operato con 2 voli a settimana da Ryanair

Nizza operato con 2 voli a settimana da Volotea

Norimberga operato con 2 voli a settimana da Ryanair

Palma di Maiorca operato con 2 voli a settimana da Ryanair

Poznan operato con 2 voli a settimana da Ryanair 2

Siviglia operato con 2 voli a settimana da Ryanair

Strasburgo operato con 1 volo a settimana da Volotea

Venezia operato con 14 voli a settimana da Ryanair e con 3 voli settimanali da Wizz Air

Mosca operato da S7, ma in attesa di conferma sulla base degli sviluppi internazionali.

