Sanità, Truzzu e Meloni attaccano Manca: “Oss e buoni sanitari bloccati”

Il capogruppo in Consiglio Regionale di Fratelli d’Italia, Paolo Truzzu, si è espresso duramente nei confronti della Regione in merito alle stabilizzazioni, fin qui mancate, degli oss idonei.

“Hanno riempito la campagna elettorale di slogan e soluzioni miracolose, soprattutto in sanità, ma finora non si è visto niente del cambio di passo promesso” ha affermato l’esponente di Fdi che si è rivolto in particolare all’assessora al Lavoro Desirè Manca.

“Ad ogni critica dell’opposizione scatta la reazione pavloviana dell’assessore Manca, che, colta dalla sindrome dell’alunna impreparata, ripete in continuazione che ‘non prende lezioni’ da chicchessia. Purtroppo, per lei, non si tratta di ricevere lezioni, bensì di rispondere a chi vuole sapere come stanno funzionando i cantieri, ideati dal suo Assessorato, che hanno bloccato le assunzioni degli oss idonei” ha aggiunto Truzzu.

Stessa linea da parte del collega di partito Corrado Meloni che ha analizzato la situazione venutasi a creare relativamente ai buoni sanitari: “Sono trascorsi cinque mesi dalla delibera della Giunta Todde che ha istituito i ‘Buoni servizi sanitari’ e, dopo gli squilli di tromba trionfalistici dell’assessore Manca, è calato il silenzio”.

“Non si conoscono le risultanze del tavolo tecnico – ha proseguito – istituito per il controllo strategico del provvedimento, quali azioni siano state attuate dagli Assessorati del Lavoro e della Sanità, quale sia la data prevista per l’avvio della misura nonché le modalità di accesso da parte dei cittadini e di accettazione da parte delle strutture sanitarie, infine quali siano i servizi individuati”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it