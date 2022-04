Per il Cagliari è tornato il buio pesto. Cosa succede alla banda Mazzarri? La quarta sconfitta consecutiva (5-1 contro l’Udinese, in una gara che si doveva assolutamente vincere) fa male per il risultato e soprattutto alla luce del momentaneo vantaggio di Joao Pedro.

Per oltre mezzora la squadra fa vedere un buon gioco, è attenta e compatta, poi però, dopo il pari e soprattutto dal 2-1, crolla, si sfalda e va in frantumi: malissimo la difesa, male anche il centrocampo, con Grassi in evidente difficoltà. Anche Pereiro sembra aver spento la luce.

Basterà il ritorno di Rog per far rinascere una squadra a corto di benzina?

Le parola di Mazzarri. “Sono venuto per metterci la faccia, per fare le mie scusa per questa batosta. Inutile commentare un 5-1. Domani ci sarà già l’allenamento, mi assumo tutte le responsabilità di questa sconfitta, c’è tutto il tempo per reagire e un cambio di registro, da me in primis perché le scelte le ho fatte io. Non risponderò a domande perché sarebbe sbagliato commentare un 5-1 in Serie A”.

