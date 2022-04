In occasione della sua prima visita ufficiale a Cagliari, oggi il nuovo ambasciatore britannico in Italia, Edward Llewellyn, è stato ricevuto dal sindaco Paolo Truzzu. Nel corso del colloquio, il diplomatico e il primo cittadino hanno affrontato diversi temi in generale, soffermandosi sulle potenzialità del capoluogo di regione. In particolare, fonti rinnovabili e efficientamento energetico, ambiente e verde urbano, trasporto pubblico e mobilità dolce. Ma anche ricettività e turismo come fonte di attrazione di nuovi investimenti.

L’incontro di questa mattina al Municipio è stato anche l’occasione per ribadire i legami della Sardegna con la Gran Bretagna, a partire da Cagliari.

Sposato, tre figli, il diplomatico è stato in precedenza ambasciatore britannico in Francia. Ancora prima ha ricoperto il ruolo di segretario privato di Margaret Thatcher dal 1988 al 1992 e capo gabinetto per David Cameron. Scelto dal premier Boris Johnson, ha preso servizio a Roma lo scorso mese di febbraio al posto di Jill Morris. Con una pergamena dello skyline di Cagliari, l’invito a assistere alla 366^ Festa di Sant’Efisio e una stretta di mano, il sindaco Truzzu ha salutato l’ambasciatore Llewellyn augurandogli di buon lavoro.

