Un altro albero cagliaritano è stato potato a zero dagli addetti al verde pubblico del Comune. Si tratta del maestoso ficus magnolia di piazza Palestrina.

Il taglio a capitozzo degli alberi è una pratica molto criticata in quanto, secondo gli esperti, può creare futuri problemi alla stabilità della pianta con eventuali rischi di rotture. Per questo qualcuno – sulla pagina FB Parliamo di Cagliari – ipotizza addirittura un esposto per danneggiamento di bene pubblico.

