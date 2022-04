Circa 350mila euro all’anno. Sono queste le cifre necessarie per mantenere una delle super ville in Costa Smeralda “congelate” agli oligarchi russi amanti delle vacanze in Sardegna. Non trattandosi di un vero e proprio “sequestro” – come evidenzia La Nuova Sardegna – gli immobili devono infatti essere tenuti bene. Manutenzione, polizze ed eventuale personale sono a carico del Demanio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it