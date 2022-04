Dopo il Regno Unito è la volta della Danimarca, sempre più vicina all’isola, grazie non solo al turismo ma anche a nuovi rapporti imprenditoriali basati sui modelli di green economy e sull’alta tecnologia.

Di nuove possibili cooperazioni hanno parlato stamane a Villa Devoto il Presidente della Regione Christian Solinas e l’Ambasciatore di Danimarca Anders Carsten Damsgaard, accompagnato dal Console Corrado Fois.

“Lo sviluppo dell’alta tecnologia e del green sul quale la Sardegna intende sempre più investire possono essere fortemente attrattivi per alcune realtà imprenditoriali danesi, che guardano alla nostra Regione come ad un luogo ideale e di grande fascino. L’incontro di oggi – ha detto il Presidente Solinas – pone le basi per una collaborazione sempre più stretta che sarà alimentata da nuove future occasioni di dialogo”.

