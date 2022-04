Con il suo inconfondibile viso vissuto e la sua voce roca e impertinente ha rappresentato per almeno sessant’anni l’essenza stessa della cagliaritanità. Beffardo. Dotato di una ironia graffiante, profonda, tagliente e mai banale. Persino nell’ultimo video, postato su Facebook dall’ operatore sanitario che lo ha assistito negli ultimi giorni, nonostante le pochissime forze residue non ha perso il gusto per la battuta tagliente e mordace.

Artista poliedrico e dotato di una simpatia trascinante Giampaolo Loddo se n’è andato oggi all’età di 91 anni, lasciando un vuoto enorme nel mondo dello spettacolo sardo.

Attore in numerosi film e cantante. Accompagnandosi con la sua chitarra, ha raccontato Cagliari con tagliente ironia, caratterizzando in maniera inconfondibile centinaia di personaggi. Ha raccontato le strade e i quartieri storici della città. Chi non ricorda, negli anni Settanta, il suo mitico complesso musicale: i “Bellini Baciando” che cantavano la sigla della trasmissione di Videolina “Avanti un altro”, una esilarante “Corrida” in salsa casteddaia. E chi non ricorda la celeberrima “Bombola” in cui, con il sottofondo di un organo anni Settanta “arippu” Dik Dik, un cliente moroso interloquiva con un immaginario bombolaio: Lei la bombola mela manda mela.

Originario di Sant’Avendrace, Giampaolo Loddo ha recitato innumerevoli show nei palchi delle piazze sarde. Ma è stato anche showman in tv, in radio e attore al cinema. Dopo esser comparso anche in qualche fiction tv trasmessa dalla Rai, ha recitato in Pesi Leggeri di Enrico Pau e Ballo a tre passi di Salvatore Mereu, è stato indimenticabile protagonista in alcuni splendidi e poetici cortometraggi di Jacopo Cullin. Ultimamente è apparso anche in Cagliari Sicsti del regista Paolo Carboni. Negli ultimi anni è stato anche testimonial delle campagne social e televisive del Cagliari Calcio.

