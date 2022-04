La Regione Sardegna parteciperà con un proprio spazio espositivo di 1.027 mq alla Borsa internazionale del turismo (Bit), che si terrà a Milano da domani (domenica 10) a martedì 12 aprile.

“La Sardegna si presenta a Milano per mettere in vetrina non solo il suo ricco patrimonio ambientale, ma anche le numerose eccellenze degli altri segmenti di turismo che stiamo proponendo nel mercato nazionale e internazionale – ha detto l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, che domani parteciperà all’inaugurazione della Bit e alle 13.30 terrà una conferenza stampa – Come negli ultimi anni, la nostra partecipazione alla manifestazione sarà affiancata, oltre che da laboratori di degustazione enogastronomica, da quotidiani momenti di animazione culturale legati alla nostra tradizione e alla nostra identità: esibizioni di canto, ballo e musica, coi costumi tradizionali, organizzati dalla Fondazione Maria Carta”

