Siamo all’angolo viale Marconi e via Tommaseo. Da anni il marciapiede è in uno stato disastroso ma il Comune, invece di intervenire e risolvere il problema, ha sistemato queste transenne e la relativa segnaletica.

“Già era difficile prima – si chiede una residente che scrive sulla pagina FB Parliamo di Cagliari – ma mi spiegate come dovrebbe fare un disabile in carrozzina, una madre con carrozzina o un anziano con carrello della spesa pieno e pesante? Ps. Non vi dico quando piove…

A Cagliari è diffusa l’abitudine di non intervenire tempestivamente per sistemare marciapiedi dissestati, tombini esplosi, asfalto o costoni franati, muri crollati e inconvenienti di questo tipo: si preferisce infatti sistemare delle transenne che rimangono per anni a delimitare le zone off limits. Una abitudine che, tramontate purtroppo le ipotesi di Capitale del mediterraneo, della Cultura o del Verde, potrebbe valere al capoluogo sardo quanto meno il titolo di Capitale delle Transenne.

