Guidando ubriaca l’auto del padre, è andata a scontrarsi frontalmente contro una Toyota Yaris condotta da una studentessa 22enne di Serrenti che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Ieri sera i carabinieri della stazione di Gesturi hanno denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza, una trentasettenne di Serramanna incensurata. I militari sono intervenuti in collaborazione con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Sanluri a richiesta di un cittadino che aveva segnalato il sinistro.

Le due donne sono state soccorse dal 118 e sono state trasportate all’ospedale Brotzu, entrambe con lievi traumi, in codice giallo e non in pericolo di vita. Gli immediati accertamenti etilometrici svolti da parte degli operanti hanno rilevato la positività della trentasettenne per un’alcolemia pari a 1,10 grammi per litro, con conseguente deferimento all’autorità giudiziaria e ritiro della patente di guida. I veicoli sono stati immediatamente rimossi e la viabilità non è stata interrotta. Entrambe le ragazze avevano i documenti di circolazione e di guida in regola.

