Si aspetta ancora il via libera ufficiale del Comitato provinciale ordine pubblico e sicurezza, ma è ormai quasi certo che la 366° Festa di Sant’Efisio porterà finalmente un ritorno alla normalità dopo le due scorse edizioni senza pubblico per la pandemia. Numeri e dettagli saranno resi noti solo quando ci sarà l’ufficialità, ma ha spiegato il sindaco Truzzu nei giorni scorsi, si prevede il ritorno alla partecipazione più ampia, anche se sarà comunque una manifestazione sobria in considerazione del periodo che stiamo vivendo.

Intanto a Stampace, quartier generale della festa, non si fermano i preparativi: oggi la benedizione della coppia di buoi che trasporteranno il Santo nei quattro giorni di pellegrinaggio.

