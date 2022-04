Questa notte, fra le 3 e le 5,30, a Guspini, a seguito a una segnalazione che aveva indicato la presenza di una persona alloggiata all’interno di un bed and breakfast, è stato rintracciato e tratto in arresto all’interno della struttura un 24enne rom originario di Caserta, ma di fatto domiciliato a Castelvolturno.

Il giovane, apolide, era già noto alle forze dell’ordine in quanto colpito da un provvedimento di espulsione dal territorio italiano risalente al 2017. A seguito del controllo, il 24enne è stato trovato in possesso di documenti d’identità falsificati. All’interno della camera da letto del B&B i militari hanno identificato e tratto in arresto anche il 47enne padre del giovane, perché a seguito di un controllo in banca dati è risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dalla Corte di Appello, ufficio esecuzioni penali di Bari, per diversi reati.

Il padre è stato associato alla casa circondariale di Uta mentre il figlio è stato accompagnato presso le camere di sicurezza della compagnia di Iglesias, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto prevista per la mattinata di oggi presso il Palazzo di Giustizia di Cagliari.

