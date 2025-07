Tragedia a Nuraminis, furgone sbanda e finisce su guardrail: morto 46enne

Un uomo di 46 anni è morto ieri sera mentre viaggiava lungo la 131, vicino allo svincolo per Nuraminis. Sul posto si erano recati i soccorsi ma per lui non vi è stato nulla da fare.

Secondo le ricostruzioni, l’uomo si trovava alla guida del suo furgone che sarebbe andato fuori controllo. A quel punto il mezzo è sbandato, finendo fuori strada e rimanendo infilzato dal guardrail.

Il conducente è morto sul colpo a causa del violento impatto. Vano dunque l’intervento da parte del 118, dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine. L’area è stata circoscritta per i rilievi.

