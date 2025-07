Le fiamme partite da una camera al primo piano. I due occupanti trasportati in ospedale per accertamenti

Portoscuso, incendio in un’abitazione: salvi un anziano e il figlio con disabilità

Paura all’alba per un incendio scoppiato all’interno di un’abitazione a Portoscuso. L’allarme è scattato alle 6 del mattino, quando la Sala Operativa dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari ha ricevuto la segnalazione e ha inviato sul posto una squadra del distaccamento di Carbonia.

Le fiamme si sono sviluppate in una camera da letto al primo piano. Non si esclude che l’incendio sia stato causato da un guasto elettrico, ma gli accertamenti sono in corso.

All’interno dell’abitazione si trovavano un anziano di circa 90 anni e il figlio con disabilità, entrambi tratti in salvo e successivamente trasportati dal Servizio Sanitario Regionale all’ospedale per accertamenti, a causa della probabile inalazione di fumo. Fortunatamente, le loro condizioni sono apparse buone.

L’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi. L’abitazione è stata messa in sicurezza e le operazioni di bonifica sono proseguite per diverse ore.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it