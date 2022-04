Ora è ufficiale: fedeli e turisti torneranno alla festa di Sant’Efisio: questa mattina è arrivato il via libera dal comitato ordine pubblico e sicurezza alla manifestazione aperta al pubblico dopo i due anni di restrizioni anti Covid. Come annunciato, i numeri della 366esima edizione saranno presentati domani in una conferenza stampa alla quale saranno presenti tra gli altri il sindaco Paolo Truzzu, l’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi, l’Alter Nos Viviana Lantini e l’assessore regionale al turismo Gianni Chessa. Ci saranno anche i sindaci di Pula, Sarroch, Villa San Pietro e Capoterra.

Intanto, per consentire il montaggio e lo smontaggio delle tribune, il Comune di Cagliari ha predisposto oggi alcune limitazioni al transito ed alla sosta nel tratto di via Roma compreso tra il largo Carlo Felice e la via Sassari. Sarà istituito il divieto di transito in via Roma, dal largo Carlo Felice in direzione via Sassari, dalle ore 9,00 del 22 aprile alle ore 22,00 del 28 aprile. Lo stesso divieto si ripeterà in modo identico dalle ore 15,00 del 1° maggio sino alle ore 15,00 del 4 maggio. Inoltre, per lo stesso tratto di via Roma, è prevista la riduzione della carreggiata con divieto di sosta, su entrambi i lati, dalle ore 9,00 del 22 aprile alle ore 15,00 del 4 maggio. Per limitare i disagi alla circolazione, sarà contemporaneamente istituito il divieto di sosta su ambo i lati in via Crispi, dalle ore 0,00 alle ore 24,00, dal 22 aprile al 28 aprile e dal 1° maggio al 4 maggio.

Per i periodi interessati dalle limitazioni – fa sapere il Comune – è consigliabile utilizzare viabilità alternativa prediligendo il lato porto di via Roma.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it