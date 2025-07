Todde a Bruxelles: “Incontro positivo per continuità territoriale, stop al riarmo”

Giornata di incontri a Bruxelles per la presidente della Regione che ha dovuto affrontare diversi temi: "Per le questioni importanti serve presenza, voce e determinazione"

Dopo aver incontrato Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Alessandra Todde e l’assessora ai trasporti Barbara Manca hanno poi avuto modo di dialogare anche con il commissario europeo dei trasporti Apostolos Tzitzikostas.

Al centro delle discussioni vi è stato soprattutto il tema della continuità territoriale sarda: “Sono venuta a Bruxelles perché credo che su questioni importanti come la continuità territoriale non bastino le lettere formali o le interlocuzioni tecniche. Serve presenza, serve voce, serve determinazione. Serve, soprattutto, che chi rappresenta un popolo lo faccia guardando negli occhi chi prende le decisioni” ha affermato la presidente della Regione.

Un incontro positivo: “Da greco ed ex governatore conosce bene la realtà insulare e ha compreso fino in fondo le difficoltà che ogni giorno affrontiamo in Sardegna per esercitare un diritto che dovrebbe essere scontato: quello di potersi muovere, di non sentirsi tagliati fuori”.

Inoltre, ci sono stati tempo e spazio anche per prendere parte alla riunione plenaria del gruppo dei Verdi presso il Comitato delle Regioni a Bruxelles. Nel corso del suo intervento, Todde ha espresso forte preoccupazione per la corsa al riarmo che sta caratterizzando l’Europa in questi ultimi mesi.

“Un riarmo europeo generalizzato, così come è stato pensato e in capo ai singoli Stati, comporta rischi strategici, economici e politici enormi, che non possiamo ignorare. In un momento in cui l’Unione si prepara alla presentazione del prossimo Quadro Finanziario Pluriennale (2028–2034), è inaccettabile ipotizzare che le già limitate risorse vengano sottratte alla Politica di Coesione, all’istruzione, alla sanità pubblica, alla lotta al cambiamento climatico e all’innovazione, per essere invece destinate alla spesa militare”.

