Cagliari, continua la protesta degli Oss precari: “Serve attenzione”

Lo avevano annunciato ieri e oggi hanno nuovamente fatto sentire la loro voce. I 26 Operatori socio sanitari sono scesi in piazza a Cagliari, davanti alla sede dell’Assessorato regionale della Sanità, per chiedere le stabilizzazioni.

Nei mesi scorsi si sono susseguite infatti tante promesse, ma che fin qui non hanno trovato concretezza. L’obiettivo era quello di riuscire a parlare nuovamente con l’assessore Bartolazzi, ma oggi era assente per motivi istituzionali.

Ad ogni modo, si è comunque tenuto un incontro almeno con gli uffici: “Abbiamo già avuto diverse interlocuzioni con il commissario straordinario, che si è dimostrato attento e sensibile alla problematica. Tuttavia, il problema è che questi lavoratori, senza il lavoro che spetta loro di diritto, non possono continuare ad andare avanti senza una certezza messa nero su bianco” ha detto Gianfranco Angioni, portavoce del comitato dei precari

“Dietro i numeri ci sono persone e famiglie – ha sottolineato ancora una volta Angioni – La situazione necessita della massima attenzione. Questi professionisti rappresentano un patrimonio del nostro sistema sanitario e devono essere salvaguardati, non certo gettati via come spazzatura”.

