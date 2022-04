Molteplici segnalazioni da parte dei cittadini avevano messo in luce una situazione di degrado che dava ai residenti nella zona la percezione di scarsa sicurezza. In quella struttura ricettiva circolavano troppe persone poco raccomandabili, presenze che neppure erano comunicate all’autorità di pubblica sicurezza.

Per questo un hotel nel quartiere di Santa Avendrace è stato messo sotto sequestro questa mattina in esecuzione di un provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero. All’alba sono stati i militari dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna e della Polizia Locale e dei Servizi Sociali del Comune di Cagliari a dare esecuzione al decreto di sequestro preventivo, giunto a conclusione di specifiche attività di prevenzione avviate dalla Questura.

Nel dettaglio, al titolare della struttura sono state contestate le plurime violazioni di legge relative alla inosservanza dell’ordinanza comunale che ne disponeva la temporanea chiusura e del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, in riferimento alla mancata comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza delle generalità delle persone alloggiate.

