I Direttori Sanitari e Amministrativi delle Aziende sanitarie del Sistema Sanitario Regionale sono stati nominati senza seguire correttamente le norme e in alcuni casi gli incarichi sono stati attribuiti a dirigenti privi dei requisiti richiesti. Dunque le delibere firmate dai Direttori Sanitari e Amministrativi nominati in maniera illegittima possono essere impugnate con il rischio di essere annullate, con gravissimi disagi per la sanità isolana, che versa già in condizioni critiche. Questo pasticcio è stato denunciato dai Consiglieri regionali di Liberi e Uguali Sardigna Daniele Cocco e Eugenio Lai, che stamattina hanno presentato una richiesta di convocazione urgente della VI Commissione sanità, con l’audizione dell’Assessore dell’Igiene e Sanità, del Direttore Generale di ARES Sardegna e del Commissario straordinario dell’AREUS, al fine di fare chiarezza sulla legittimità dell’attribuzione delle funzioni temporanee di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario delle Aziende sanitarie.

“I Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale – si legge in una nota firmata dal Daniele Cocco – possono procedere all’attribuzione delle funzioni temporanee di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo, nelle more della costituzione degli “Elenchi regionali degli idonei alle cariche di vertice aziendali”. Con una nota del Direttore Generale dell’Assessorato della Sanita, è stato comunicato alle Aziende sanitarie regionali, che l’attribuzione delle funzioni di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario delle Aziende sanitarie, nelle more dell’approvazione degli elenchi regionali degli idonei alle cariche di vertice aziendali e in assenza di specifici accordi in sede di Conferenza Stato Regioni, devono essere comunque assegnati in ottemperanza al D.lgs. 502/1992, che prevede l’attribuzione delle funzioni temporanee di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo solo ai dirigenti che hanno meno di 65 anni e almeno cinque di dirigenza in strutture di medie o grandi dimensioni. Ma nell’individuazione dei Direttori Sanitari e Amministrativi delle Aziende sanitarie del Sistema Sanitario Regionale, i Direttori Generali non hanno applicato la norma corretta, attribuendo gli incarichi, in alcuni casi, a dirigenti privi dei requisiti richiesti.

“Le delibere firmate dai Direttori Sanitari e Amministrativi nominati in maniera illegittima possono essere impugnate con il rischio di essere annullate, determinando un inevitabile rallentamento dell’azione amministrativa con il conseguente mancato raggiungimento degli obiettivi e degli indirizzi di programmazione regionale da parte delle stesse Aziende sanitarie – prosegue la nota -. Chiediamo all’Assessore della sanità e al Direttore generale dell’ARES Sardegna di adoperarsi con la massima urgenza al fine di procedere alla corretta nomina delle figure di vertice delle ASL: le incertezze nell’attribuzione degli incarichi ai Dirigenti facenti funzioni implicano ulteriori gravi disagi per i pazienti sardi già alle prese con intollerabili tempi di attesa per visite, esami e ricoveri e con un servizio sanitario regionale ormai al collasso.

