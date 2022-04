85 tra camere e suites, ristorante Gourmet e Rooftop Restaurant, Bar Panoramico, SPA e Conference Centre. Sono le caratteristiche del nuovo Hotel a Cinque Stelle che sta per aprire a Palazzo Tirso, in piazza Deffenu a Cagliari. Costruito dal Gruppo Puddu in collaborazione con il network Accor, leader dell’ospitalità con oltre 5.100 alberghi nel mondo, il nuovo hotel di lusso – destinato a far una spietata concorrenza a Palazzo Doglio gestito dal gruppo Forte – è situato a pochi passi da Via Roma dal Quartiere Marina, sede di alcuni tra i più caratteristici negozi e ristoranti di Cagliari e in una posizione strategica, davanti al porto turistico e al molo Ichnusa per gli yacht. Per ora il nuovo hotel cerca personale.

