Secondo i dati dell’ultimo report dell’Osservatorio su reddito e pensione di cittadinanza relativo al mese di marzo, in Sardegna sono stati 40.203 i nuclei familiari che hanno usufruito del reddito di cittadinanza. Le persone coinvolte son state 80.757, per un importo medio mensile di 536 euro.

Per quanto riguarda, invece, la pensione di cittadinanza, nello stesso mese, i nuclei interessati sono stati 3.370, per un totale di 3.847 persone coinvolte e un importo medio pari a 266 euro.

Nel trimestre gennaio/marzo le revoche del beneficio Rdc e PdC, hanno riguardato 1.177 nuclei familiari, mentre i nuclei familiari decaduti dal diritto sono stati 4.707 (v. Appendice statistica – tav.1.3 RdC).

A livello nazionale, i nuclei familiari che hanno percepito almeno una mensilità di una delle due misure, sono stati circa 1,15 milioni, per oltre 2,57 milioni di persone e un importo medio di 553 euro (581 euro per il reddito e 248 euro per la pensione).

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it