La sconfitta con il Verona, le settima in otto gare, potrebbe essere l’ultima di Walter Mazzarri sulla panchina rossoblù. Dopo una notte di riflessione, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini si sarebbe deciso a cambiare allenatore.

Il ritorno di Semplici, con cui ci furono screzi al momento dell’esonero, non è affare semplice, seppure il tecnico sia ancora sotto contratto con la società di via Mameli. L’opzione Lopez non convincerebbe il patron rossoblú. Resta in piedi la soluzione interna, come spiega anche Alfredo Pedullà. Andrea Cossu potrebbe guidare la squadra alla salvezza?

Intanto l’ora per la squadra è sempre più buia. Il Cagliari in 35 giornate di campionato ha sprecato troppe occasioni per togliersi dal pantano. A Salerno sarà una partita da dentro o fuori.

