Un ciclista è morto oggi poco dopo le 13 ad Assemini lungo la strada statale 130. Mentre percorreva la strada in direzione Cagliari l’uomo è stato travolto all’altezza del semaforo di via Piave da un’autocisterna per il trasporto di carburanti. Sono ancora in corso i rilievi per la ricostruzione dell’incidente, ma a quanto pare il ciclista stava attraversando l’incrocio quando è stato investito. Il conducente si è fermato per soccorrerlo.

Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, gli operatori medico sanitari con un’ambulanza e con l’elicottero dell’elisoccorso, ma purtroppo per il ciclista non c’è stato nulla da fare. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’automezzo e della sede stradale anche con il supporto dell’autogru. Sul posto presenti anche la Polizia Stradale e la Polizia Locale del Comune di Assemini per gli accertamenti e i rilievi di legge.

