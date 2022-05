Si gioca alle ore 18 allo stadio Arechi di Salerno lo scontro diretto che vale una stagione: ci sarà il pienone per la sfida Salernitana-Cagliari. I rossoblù di Agostini hanno solo un risultato utile: vincere. Non sarà facile: di fronte ci sono i granata allenati da un grande mister: Nicola.

La vittoria nel recupero della Salernitana contro il Venezia ha fatto sì che il club granata adesso sia davanti in classifica rispetto al Cagliari che arriva da una crisi di risultanti importanti culminata con l’esonero di Mazzarri.

Il Cagliari affidato ad Agostini, debuttante in Serie A, potrebbe proporre lo stesso modulo del rivale Nicola, il 3-5-2. Davanti a Cragno dovrebbero esserci Ceppitelli, Lovato e Altare. In mediana il terzetto Rog, Marin e Grassi, con Bellanova e Dalbert sulle corsie esterne. In avanti Pavoletti e Joao Pedro.

La partita sarà sarà visibile domenica 8 maggio alle ore 18 su DAZN, il portale che trasmette tutte le partite di Serie A.

