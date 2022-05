È subito diventato virale il video in cui Fedez, a casa con la moglie Chiara Ferragni, è alle prese con un piccione incastrato in una siepe del terrazzo del loro appartamento a Milano.

Per risolvere il problema, il rapper ha chiesto aiuto ai suoi follower per liberarlo, e tentando di avvicinarlo gli ha portato del pane carasau: “Guarda che lusso, così sembra di stare in Sardegna”.

