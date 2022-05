Anche in Sardegna lo sciopero indetto dalla magistratura contro la riforma dell’ordinamento giudiziario ha riscosso un certo successo. Nella giornata di ieri hanno aderito il 39% delle toghe: su 277 magistrati presenti complessivamente sull’Isola, hanno partecipato in 111.

Circa cinquanta pubblici ministeri e giudicanti si sono ritrovati nell’Aula della Corte d’Assise per spiegare le ragioni della protesta: la riforma Cartabia e la nuova legge elettorale del Csm hanno spinto una buona parte degli “addetti ai lavori” a mobilitarsi.

Tra i punti più criticati c’è la questione della separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudicanti, il cosiddetto “fascicolo personale” e la presenza degli avvocati nei consigli giudiziari per la valutazione dei magistrati.

In prima linea Gaetano Savone, segretario della giunta sezionale dell’Anm in Sardegna, insieme al procuratore di Lanusei Biagio Mazzeo e il magistrato nuorese Andrea Iacopo Ghironi. Per questioni di salute, invece, non è potuto essere presente il neoeletto presidente sardo dell’Anm, Andrea Vacca.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it