Nuova pavimentazione, marciapiedi rifatti, consolidamento dei costoni e delle scalinate ormai a pezzi- Ma anche arredo urbano, nuovi alberi e una nuova illuminazione. Inizieranno nel settembre 2022 e dureranno circa un anno i lavori per la riqualificazione ambientale e paesaggistica della passeggiata di viale Buocammino. L’obiettivo dell’intervento – che si estende su un percorso di oltre 400 metri – è quello di riqualificare con più verde, spazi per la socialità e attività commerciali la passeggiata che da anni versa in stato di abbandono affinché “ritorni a essere uno dei luoghi di vita dei cagliaritani”.

Con un investimento di 3 milioni di euro, il cantiere prevede dunque la realizzazione di “nuove pavimentazioni, marciapiedi, consolidamento di costoni e scalinate, arredo urbano e 60 nuove alberature”. Ma anche la valorizzazione delle essenze vegetali presenti, tramite per esempio l’aumento della superficie drenante del terreno circostante. “Sulla base delle indicazioni dei tecnici, qualche pianta andrà probabilmente abbattuta – è stato anticipato -: saranno però sostituite”.

Oggi l’intervento è stato presentato a Palazzo Bacaredda. A fare gli onori di casa il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. “Altri 2.050.000 euro – ha spiegato – sono invece già disponibili per il totale rifacimento degli impianti di illuminazione”. “Saranno a led e dotati di telecontrollo”, ha aggiunto Daniele Olla, dirigente responsabile del Servizio Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti. Ne guadagnerà la sicurezza, il comfort visivo e le casse pubbliche perché in un anno il consumo scenderà da circa 237.000 a 67.000 kWh, con un risparmio stimato quindi di 170.000 kWh.

“Saranno 3 gli ambiti coinvolti: piazza Marongiu-Pernis (tra viale Buoncammino e il viale Giussani), piazza Fernando Pilia (tra lo slargo in corrispondenza di via Anfiteatro, viale Buoncammino e e viale Giussani), e l’area che si estende tra viale Giussani, via Anfiteatro e via Fra Nicola Da Gesturi”, ha puntualizzato l’assessore Alessio Mereu, ricordando come “attualmente tutta l’area si presenta particolarmente degradata, con la pavimentazione danneggiata dalle radici delle alberature”. E mantenendo l’impianto originale, “l’intervento mira a restituire a cagliaritani e turisti una delle aree più suggestive della città”, ha ribadito il titolare della Viabilità.

