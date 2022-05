Sarà inaugurato nella primavera del 2024 il tratto di metropolitana leggera che collegherà piazza Matteotti a piazza Repubblica. Il prossimo autunno partirà invece la gara per il tratto che collegherà viale Diaz al Poetto, nel piazzale della prima fermata in cui un tempo, con gli spalti di tubi Innocenti, sorgeva il primo cinema all’aperto di Cagliari. Bisognerà aspettare circa 5 anni per poter arrivare in spiaggia con la Metro.

Lo ha spiegato il sindaco Paolo Truzzu incontrando gli studenti dell’Istituto Scano di Cagliari proprio nel cantiere della metropolitana in via Dante e spiegando ai ragazzi – come riporta l’Ansa – passaggi e fermate del percorso Matteotti-Repubblica: il primo capolinea sarà all’altezza dei campi dell’Ossigeno.

