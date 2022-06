Lo scorso 28 e 29 maggio si è svolto a L’Aquila il campionato nazionale Pole Dance & Aerial Sports, che ha portato la Sardinia Polce Dance & Sport ad ottimi risultati. Guidate dalla loro coach Emanuela Simoni, le 7 atlete hanno portato a casa 7 medaglie.

Consuelo Nieddu è la prima classificata nella categoria emergenti 2 over 40, seguita da Nicole Nieddu nella categoria emergenti 1 over 40. Tamara Puddu è arrivata al primo posto nella categoria emergenti 2 under 40, mentre Irene Piras è la seconda classificata nella categoria dilettanti 2 under 15. Valentina Puddu ha raggiunto il secondo posto nella categoria emergenti 1 under 40, Greta Teng è la prima classificata nella categoria dilettanti 1 under 15. Rebecca Pitzanti ha conquistato il primo posto nella categoria talent 1 under 15.

Con questo podio le giovani atlete si sono qualificate per il campionato mondiale che si terrà il prossimo dicembre.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it