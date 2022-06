Uno scontro tra due automobili, poi l’investimento di due persone che attraversavano la strada, avvenuto nello stesso punto dello scontro.

È successo, stando a quanto riporta la versione on line de L’Unione Sarda, nella notte tra sabato e domenica in viale Poetto a Cagliari. Uno degli investiti è grave: è stato trasportato dal 118 in ospedale in codice rosso per una serie di traumi. Ferito anche l’altro pedone. Fortunatamente quasi illesi i conducenti delle auto coinvolte nel primo incidente.

