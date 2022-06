Il fenomeno sta interessando 25 mila ettari di terreni in Sardegna. Il passaggio delle locuste distrugge il raccolto di un intero campo, mandando in fumo mesi di lavoro e di investimenti, come fosse un incendio.

Da Noragugume a Bolotana, da Illorai per arrivare a Olzai, Teti, Sarule, Sedilo, fino a Nuoro e a Ottana, nella cui piana si trova probabilmente l’epicentro dell’invasione.

Secondo Coldiretti il fenomeno interessa 25 mila ettari di terreni in Sardegna dove il passaggio delle locuste distrugge il raccolto di un intero campo, mandando in fumo mesi di lavoro e di investimenti, come fosse un incendio.

Le cavallette essendo polifaghe – dice Coldiretti – colpiscono non solo le coltivazioni in campo, ma anche orti e giardini provocando una vera catastrofe biologica che sta mettendo in ginocchio centinaia di aziende, ma anche allevamenti che in pochi giorni vedono sparire il foraggio necessario per gli alimenti costringendoli a ulteriori spese per l’acquisto del mangime.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it