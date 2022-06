“Il calcio è un’impresa che fa girare l’economia delle città. Per un club stare in Serie A significa essere le prime venti imprese in Italia. In Sardegna non mi risulta esistano aziende di tale portata. Il Cagliari in A è un veicolo di promozione fondamentale e si riflette sul sistema economico complessivo. Più che giocatori forti, per tornare in A servono uomini veri”. Lo ha dichiarato all’Unione Sarda il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu a proposito della retrocessione della compagine isolana in Serie B.

