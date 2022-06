Tonino Ortega è stato confermato questa mattina alla guida della segreteria della Uilcom Sardegna, al termine di un partecipato Congresso regionale che si è tenuto a Cagliari con lo slogan “L’anno che verrà-Raccontare il presente per affrontare un mondo nuovo”. “Al centro della nostra azione sindacale deve restare e sempre dovrà esserci l’essere umano, la persona”, ha detto, ringraziando i delegati subito dopo le votazioni. “Ora a partire da domani il nostro compito sarà quello di trovare gli strumenti per conciliare quanto abbiamo detto durante il congresso con le dinamiche aziendali”.

“È stato un congresso che ha visto una grande partecipazione e un bellissimo dibattito scaturito dalla relazione del segretario generale uscente”, commenta il segretario generale nazionale della Uilcom, Salvo Ugliarolo, sottolineando l’importanza di un appuntamento congressuale che coincide con un periodo difficile in cui i sindacati, a causa della pandemia, sono stati costretti a operare in modo diverso, lontani e dietro i computer. “Il sindacato ha necessità di ritornare in presenza condividendo momenti di confronto, dibattito e abbracci – spiega Ugliarolo – credo che questo sia nel dna dei sindacalisti, quantomeno della Uil e della Uilcom. La riconferma di Toni Ortega – aggiunge – è un valore aggiunto per il grande lavoro che ha fatto in questi anni, portando questa organizzazione a essere protagonista non soltanto nel contesto sardo ma anche a livello nazionale. In questa regione siamo la prima forza in quasi tutte le tante aziende che rappresentiamo. Vedere tanti giovani avvicinarsi al mondo sindacale e alla Uilcom in un momento sicuramente non facile è un valore aggiunto che è frutto del lavoro fatto in questi anni da questo gruppo dirigente con in testa il segretario generale Toni Ortega”.

Oltre al riconfermato segretario Generale Tonino Ortega, fanno parte della nuova segreteria regionale anche Riccardo Loi (segretario organizzativo), Marianna Stara, Andrea Angius, Efisio Matta e Pietro Gaviano. Giuseppe Concas è il Tesoriere Regionale

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it