Nuovo incidente stradale, stesso posto: l’episodio si è verificato al settimo chilometro della statale 387, a Monserrato, a qualche centinaio di metri dal luogo in cui, domenica scorsa è morta una donna romena che si stava dirigendo a piedi verso la sua auto.

Il sinistro stradale, come riporta L’Unione Sarda, è avvenuto questa mattina attorno alle 8,30: due auto si sono scontrate frontalmente. Entrambi i conducenti, un residente a Settimo San Pietro e una 26enne di Donori, sono stati trasportati in codice rosso al Brotzu. Son state diagnosticate varie fratture, ma non sono in pericolo di vita.

Sul posto la polizia locale di Monserrato.

Secondo quanto si apprende, l’incidente sarebbe originato da un’invasione di corsia da parte di una delle due auto.

