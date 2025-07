Shock a Orune, uomo travolto e ucciso da colpi d’arma da fuoco

Sul luogo del delitto sono intervenuti prontamente i Carabinieri, che hanno immediatamente delimitato l'area per consentire i rilievi necessari

Tragedia nelle campagne tra Orune e Benetutti, dove un uomo, 30enne, è stato trovato morto, colpito da diversi colpi d’arma da fuoco. L’omicidio è avvenuto nella giornata odierna in circostanze ancora da definire, lasciando gli inquirenti al lavoro per ricostruire l’accaduto.

Sul luogo del delitto sono intervenuti prontamente i Carabinieri, che hanno immediatamente delimitato l’area per consentire i rilievi necessari. Al momento, l’identità della vittima non è stata resa nota e non sono disponibili dettagli sul possibile movente che ha scatenato la violenza.

Il corpo senza vita è stato rinvenuto nei pressi di un ovile appartenente al suocero della vittima. Da quanto emerso, l’uomo sarebbe stato colpito al volto da colpi d’arma da fuoco.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it