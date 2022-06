È stato inaugurato ieri il nuovo ufficio postale di Cagliari 8, in via Dante 36. La sede, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, è priva di barriere architettoniche e dotata di servizio Wi-Fi gratuito e di un nuovo gestore attese che consente di ottimizzare la gestione dei flussi dei clienti in sala e di prenotare il proprio turno acquisendo da remoto il ticket elettronico da PC, dalle APP “BancoPosta” “PostePay” e “Ufficio Postale”. Nei prossimi giorni, ultimati i collegamenti necessari, sarà disponibile, sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 il nuovo ATM Postamat di ultima generazione. A Cagliari sono operativi complessivamente 17 uffici postali e 20 ATM Postamat.

