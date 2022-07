Il progetto “Riqualificazione spazi aperti” coinvolgerà anche altre zone, ma per ora si parte da Is Mirrionis di fronte al mercato di via Quirra, che vedrà un cambio look per far vivere e animare l’area anche dopo la chiusura dei box. “Il volto della città cambierà nei prossimi anni con circa venti interventi previsti in tutta Cagliari”, ha detto il sindaco Paolo Truzzu.

Tra le aree coinvolte anche le piazze Granatieri di Sardegna e Pira e l’ex hangar.

“L’obiettivo – ha aggiunto il primo cittadino – è quello di creare dei camminamenti pedonali che rendono la zona accessibili a tutti”. Il riferimento è alla rimozione delle barriere davanti a via Seruci, oltre alla sistemazione del verde e di alcune aree che saranno dedicate a bici e skater.

Precisamente, il progetto prevede che i diciotto stalli vengano sistemati a ferro di cavallo tutta intorno a un’area di socializzazione alberata. Nel piano anche quarantaquattro parcheggi gratuiti e un multipiano.

Il costo dell’operazione è di un milione di euro. Nel mese di settembre è prevista la consegna del progetto esecutivo per avere tutto pronto entro la fine del 2023.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it