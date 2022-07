“Parlare in corsivo” è una delle nuove mode esplose su Tiktok, il social più amato dalle generazioni di giovanissimi. A inventarlo è la giovane Elisa Esposito, che al momento conta oltre 700mila follower e 30milioni di like.

La nuova “parlata” consiste nell’enfatizzare ironicamente modi sofisticati che oggi non si usano più, o quasi. E a quanto pare, funziona. Se si dà un’occhiata ai video più recenti pubblicati sulla piattaforma online, tra i più popolari ci sono proprio quelli in cui giovani tiktoker si cimentano con il corsivo.

Ma com’è nata questa parlata? Lo racconta la stessa Esposito in una breve story: “Il corsivo l’ho scoperto in Sardegna in un paese vicino a Marrubiu”. E poi aggiunge: “Ora dite Terralba – Tierrælbæ”.

