“La Sardegna non può essere strozzata dalle interpretazioni restrittive di Bruxelles, che tradiscono gli stessi principi dell’Unione Europea”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, che ha già presentato una serie di interrogazioni e interpellanze al Governo affinché sostenga le giuste ragioni del popolo sardo davanti all’Unione Europea.

“Nel 2013 – ricorda Cappellacci – la Giunta regionale da me guidata varò una continuità territoriale aerea con la tariffa unica, che estendeva gli sconti agli emigrati sardi e ai visitatori per 9 mesi l’anno. Nei tre mesi estivi comunque il viaggiatore era protetto da un price cap e da altri strumenti che impedivano i salassi che si vedono ora”.

“La continuità aerea – prosegue l’esponente azzurro – deve essere un vero e proprio ponte, che funziona sia in ingresso e non solo in uscita. Occorre ripristinare un modello che salvaguardi i diritti dei sardi e al tempo stesso consenta alle nostre imprese di non vedere limitato dal mare il mercato al quale rivolgersi. L’articolo 16 del Regolamento 1008/2008 fa espresso riferimento ad una continuità territoriale finalizzata anche allo sviluppo economico-sociale della Regione interessata. La Sardegna è un’isola – ha concluso Cappellacci- e, carta geografica alla mano, non ci dovrebbe essere bisogno di dare grandi spiegazioni agli euro-burocrati”.

